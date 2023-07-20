Sakaryaspor Bolu'da güç depoluyor

Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) BOLU'da yeni sezona hazırlanan 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Allah izin verirse zirve mücadelesini herkes kadar biz de vereceğiz. Geçen seneden İyi bir iskelet kadromuz kaldı. Onlara eş değer iyi oyuncular geldi. Sakaryaspor zaten her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz" dedi.

1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Bolu Dağı'nda bir otelde kamp yapan yeşil siyahlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Sabah antrenmanını otelin futbol sahasında gerçekleştiren Sakaryaspor, kondisyon ve teknik antrenmanı yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, kamp sürecinin yorucu geçtiğini ifade ederek, "Kamp yorucu geçiyor. Günde iki antrenmanla yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii sabah antrenmanlarında oyuncular biraz daha yoruluyorlar. Bu süreçte yorulacaklar ama ileride lig başladığında çok çok iyi bir halde sezona başlayacaklar" diye konuştu.

'SAKAT OYUNCUMUZ YOK'

Sakat oyuncuları olmadığını belirten Taşkın, "Genelde yani antrenman katılımı gayet iyi. Sakat oyuncumuz yok şu anda, Allah da vermesin inşallah. İyi bir şekilde devam ediyor. Biz her mevkiye ikişer tane oyuncu istemiştik. Şu anda hemen hemen belki bir oyuncu, iki oyuncu daha gelebilir. Onun dışında her mevkide birebir oyuncularımız var. Şimdi ilk 1 tane hazırlık maçı oynadık. 5 tane daha bir hazırlık maçımız var. Bu hazırlık maçlarındaki performans göre oyuncuları şablona oturtturacağız. Ama tabii kafamızda bir şey var. Hayalimizde bir şey var. Ama tabi ki bunları uygulayıcı olanlar arkadaşlarımız. Yeni gelenlerle geçen seneden kalan çok kıymetli oyuncularımız var. Bunları doğru harmanlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'SAKARYASPOR HER ZAMAN HEDEF OYNAYAN BİR TAKIMDIR'

Taner Taşkın, zirve mücadelesi vereceklerini belirterek, "Allah izin verirse zirve mücadelesini herkes kadar biz de vereceğiz. Geçen seneden İyi bir iskelet kadromuz kaldı. Onlara eş değer iyi oyuncular geldi. Sakaryaspor zaten her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Ligde kolay diye gözüken maçlar çok zor geçer. Zor diye gözüken maçlar bazen çok kolay geçer. Yani sen iyi hazırlanırsan, sen iyi olursan, senin için her maç bir seviyede iyi gider. Tabii deplasmanda oynamak kolay olmayacak. Ama biz iyi bir takımız dişli bir takımız inşallah söküp alacağız." dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportaj

-Antrenmandan görüntülerHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-07-20 12:30:59