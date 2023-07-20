Ersan Parlatan: İhtiyaç duyulan mevkilerde transferlerimiz olabilir

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Şimdilik fiziksel yüklemeyi yaptık, taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk etapta defansif anlamda çalışmıştık şimdi ofansif ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz" dedi.

1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Bandırmaspor, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma yaptı.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Parlatan, Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirterek, "Hem hava hem saha şartları çalışmaya uygun. Takımdaki oyuncularımızda çok özverili şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Takıma verdiklerimizi sahaya yansıtabiliyorlar. Bunlar daha başlangıç bunun üzerine koyarak daha iyi olmak istiyoruz. Şimdilik fiziksel yüklemeyi yaptık, taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk etapta defansif anlamda çalışmıştık şimdi ofansif ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel olarak daha üzerine koymamız lazım ama şu ana kadar herşey çok iyi gidiyor. Oyuncularımız ne kadar iyi performans gösterirse onlar için daha iyi olacak. Transfer süreci de hiç bitmeyecek bir süreç. En olumlu dizilişi kulüp için camia için yapmak ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan mevkilerde transferlerimiz olabilir" dedi.

Fikstür ile ilgili de açıklamalarda bulunan Parlatan, şunları söyledi: "Ben rakip takımlarlla ilgili çok konuşmayan biriyim. Kendi takımımıza bakıp kendi felsefemizi takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Aktif olan temposu yüksek bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Oyuncu topluluğumuz buna müsait. Benim için rakibin kim olduğunun önemi yok. Tabiki takımları analiz edeceğiz. Ben takımıma kendi oyunumuzu oynayalım diye empoze etmeye çalışıyorum. O zaman daha çok keyif alırız daha başarılı oluruz" (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-20 12:35:35