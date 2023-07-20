Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-BOLU'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli'nde 2 yıldır yaşanan heyelanlar nedeniyle tünelin İstanbul yönünün 70 metre uzatılacağını ve betonarme yerine çelik olarak inşa edileceğini açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı, İl Özel İdaresi'nde yapıldı. Toplantıya Vali Kılıç'ın yanı sıra ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile daire müdürleri katıldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 2 yıldır yaşanan heyelan riskine karşı alınacak önlemler de toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün heyelan riskine karşı uzatılacağını açıkladı. Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel, 70 metre daha uzayacak. Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatımını beton değil; çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-20 17:00:01