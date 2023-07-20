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        Pendikspor hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:52
        Pendikspor hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı bir kamp dönemi geçiren Pendikspor, kamp çalışmaları kapsamında Çorum FK ile hazırlık maçı oynadı. Kamp yaptığı otelin sahasında 1´inci Lig takımlarından Çorum FK´yı konuk eden Pendikspor´un maçını kulübün yöneticileri de tribünden izledi. Teknik direktör Osman Özköylü maç boyunca oyuncularını sık sık uyardı. İlk yarıda iki takımda gol yollarında etkili olamazken ikinci yarıda da Pendikspor ve Çorum FK´un atakları sonuçsuz kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Maçtan görüntüler

        -Osman Özköylü´nün oyuncularını uyarması

        DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-20 20:51:23

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