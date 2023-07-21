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        (ÖZEL) Samsunsporlu Bedirhan Çetin: Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyorum

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:37
        (ÖZEL) Samsunsporlu Bedirhan Çetin: Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyorum

        "Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig ekibi Samsunspor'un genç futbolcusu Bedirhan Çetin, Atletico Madrid´e transfer olan Çağlar Söyüncü´yü örnek aldığını ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yıldız futbolcuyu yetiştirdiğini belirterek, "Ben de Çağlar Söyüncü´yü örnek alıyorum. Ben de onun izinden gitmek istiyorum. Çağlar Söyüncü´yü yetiştirdi. Hocamın dediklerini yaparak onun gibi ülkemi Avrupa´da temsil etmek istiyorum." diye konuştu.Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Bolu´nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip sabah ve akşam olmak üzere, günde çift antrenmanla teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Otelin sahasında yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı beyazlı ekip daha sonra istasyon ve topla çalışma yaptı.

        İlk etap çalışmalarının ardından Bolu kampına sert bir giriş yaptıklarını ifade eden Samsunspor´un genç oyuncusu Bedirhan Çetin, "Samsun´da başlayan çalışmalarımız Erzurum´da devam etti sonrasında burada sert bir giriş yaptık. En iyi şekilde Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Burada gerçekten ağabey kardeş şeklinde çok iyi bir uyum var. Hüseyin hoca ile de çalışmak bizim için büyük bir şans. Gençlere çok önem veren bir hoca. Bunu geçen sene de gördük. Kupa maçı, Adana maçı, Trabzonspor maçı olsun bizlere şans verdi, güvendi. Ben de Çağlar Söyüncü´yü örnek alıyorum. Çağlar Söyüncü´yü de hocamız yetiştirdi. Ben de onun izinden gitmek istiyorum. Hocamın dediklerini yaparak onun gibi ülkemi Avrupa´da temsil etmek istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan detaylar

        -Bedirhan Çetin ile röpDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-21 10:36:11

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