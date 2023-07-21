Gülpınar: Ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz

Mutlu YUCA / BOLU, (DHA) Bolu'da kampa giren 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü yeni sezona hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa girdi. Eflatun-beyazlı takım, kondisyon ağırlıklı Bolu kampında güç depoluyor. Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasındaki antrenmana koşuyla başlayan Ankara ekibi daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Ankara Keçiörengücü, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirterek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarla oyun formatımızı kurmaya çalışıyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. İlk etabı Ankara'da yapmıştık sonrasında ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya geldik. Bir haftalık süreçte üç tane hazırlık maçımız var. Orada oyuncu arkadaşlarımızın performanslarını net şekilde göreceğiz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Rotasyon olarak farklı mevkilerde oynayacak oyuncularımızda var. Hazırlık maçlarında hangi oyunculardan ne kadar verim alabileceğimize bakacağız. Eksik olan yerlere mutlaka takviyeler yapılacaktır. Şu an için öyle elzem bir durumumuz yok. Her mevkide yeterli oyuncumuz var." diye konuştu.

Gülpınar, göze hoş gelen bir futbol oynatmak istediklerini vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz. Burada oyuncuların takımı ne kadar sahipleneceği takımın da sıralamadaki yerini belirleyecek. Günden güne üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Serhat Gülpınar röportajıDHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-21 19:25:46