Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gülpınar: Ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:26
        Gülpınar: Ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz

        Mutlu YUCA / BOLU, (DHA) Bolu'da kampa giren 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü yeni sezona hazırlanıyor.

        Eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz" dedi.

        1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa girdi. Eflatun-beyazlı takım, kondisyon ağırlıklı Bolu kampında güç depoluyor. Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasındaki antrenmana koşuyla başlayan Ankara ekibi daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Ankara Keçiörengücü, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek. 

        Eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirterek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarla oyun formatımızı kurmaya çalışıyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. İlk etabı Ankara'da yapmıştık sonrasında ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya geldik. Bir haftalık süreçte üç tane hazırlık maçımız var. Orada oyuncu arkadaşlarımızın performanslarını net şekilde göreceğiz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Rotasyon olarak farklı mevkilerde oynayacak oyuncularımızda var. Hazırlık maçlarında hangi oyunculardan ne kadar verim alabileceğimize bakacağız. Eksik olan yerlere mutlaka takviyeler yapılacaktır. Şu an için öyle elzem bir durumumuz yok. Her mevkide yeterli oyuncumuz var." diye konuştu.

        Gülpınar, göze hoş gelen bir futbol oynatmak istediklerini vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz. Burada oyuncuların takımı ne kadar sahipleneceği takımın da sıralamadaki yerini belirleyecek. Günden güne üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Antrenmandan detaylar

        Serhat Gülpınar röportajıDHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-21 19:25:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        (ÖZEL) Samsunsporlu Bedirhan Çetin: Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyorum
        (ÖZEL) Samsunsporlu Bedirhan Çetin: Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyorum
        Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Bolu'da, su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bolu'da, su kuyusunu temizlerken egzoz gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Pendikspor hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı
        Pendikspor hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP YDK toplantısına ilişkin açıklama
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP YDK toplantısına ilişkin açıklama
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı