Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Volkan Demirel: Bu sezon en büyük hedefimiz; depremzedelere umut olmak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:30
        Volkan Demirel: Bu sezon en büyük hedefimiz; depremzedelere umut olmak

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) DÜZCE'de Topuk yaylasında kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon en büyük hedeflerinin Hatay halkına ve depremzedelere umut olmak olduğunu vurgulayarak, "Biz bunun için bu yıl sahada olacağız. Bizim bu yılki başarımız Hatay halkına umut olmak. Bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarmak istiyoruz" dedi.

        Hatayspor, Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor. Hataysporlu oyuncular, teknik direktör Volkan Demirel nezaretinde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenleyen Volkan Demirel, transfer listelerinde bulunan 15-16 oyuncudan 10 tanesi ile anlaştıklarını belirterek, "Oyuncularımızı rahat bir şekilde sakatlanmadan yeni sezona hazırlıyoruz. İnşallah kafamızdaki plana ve projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar. Kafamızdaki transferleri hemen hemen yaptık. 15-16 kişilik oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 oyuncu ile anlaştık. Geriye 5-6 oyuncu kaldı. Üçü ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç yabancı veya en az iki yabancı ve bir Türk oyuncu ile transfer sezonunu kapatacağız" diye konuştu.

        "HATAY'A UMUT OLMAK İSTİYORUZ"

        Futbolcuların ilk zamanlarda deprem felaketi yaşayan bir kente gelmek için çekincelerinin olduğunu ifade eden Demirel, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Benimle birlikte beş kişilik ekibimiz var ve izledikten sonra iletişime geçiyoruz. Sosyal medya günümüzde çok faal durumda. Sosyal medyadan bizzat kendim oyunculara ulaşıyorum. Hatayspor ve Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Futbolcuları bulurken kişilik analizi de yapıyorum. Çünkü bulunduğumuz ortam bunu gerektiriyor. Futbolcuların karakter ve kişilik analizi de benim için önemli. Seçtiğimiz oyuncular Hatay'ın durumunu bilerek, konumunu bilerek buraya geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize Mersin Stadyumu'nu açtılar. Orada bizim için yapılan bir tesis var iki tane saha yapılıyor. Yaklaşık iki ay sonra sahalar bitince Mersin'de konumlanacağız. Mersin halkı ile birlikte Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız. Benim en büyük hedefim; Hatay halkına, depremzedelere umut olmak. Biz bunun için bu yıl sahada olacağız. Bizim bu yılki başarımız Hatay halkına umut olmak. Bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Buraya geldiğimizde topumuz yoktu. Bir arabanın bagajında toplar son anda geldi. Yokluktan var ettik. Evimizi inşa etmeye çalışıyoruz ve ayağa kaldırdık. Geçirdiğimiz günler kolay günler değil. Ama hayat artık devam ediyor. Bazı kesimler bize 'depremden sonra oynayabilirsiniz' demişti ama biz depremden sonra oynayamazdık. Ben futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. 5-6 tane futbolcum enkazda kaldı. Lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum. Morgda cenaze teslim alıyordum."

        "GENÇ BİR KADRO KURDUK"

        Genç bir kadro kurduklarını dile getiren Demirel, "Oyuncularımızın hepsi 28 yaş altı. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Transferlerimden ayrıca performans alarak gelecekte Hatayspor'a katkı vermelerini istiyorum. Performans olarak katkı verirlerse, Hatayspor'a gelecek sezonlarda da katkı sağlayacaklar. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Karma bir takımla Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Volkan Demirel'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-23 15:29:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Bolu'da ağabeyinin düşüşünü oyun zanneden çocuğun yumurta kolisine oturması güldürdü
        Bolu'da ağabeyinin düşüşünü oyun zanneden çocuğun yumurta kolisine oturması güldürdü
        Hollandalı futbolcu Drongelen, Samsunspor'a gelmekten mutlu:
        Hollandalı futbolcu Drongelen, Samsunspor'a gelmekten mutlu:
        Bolu'da otomobilin çarptığı park halindeki araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da otomobilin çarptığı park halindeki araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü
        Bitexen Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor
        Bitexen Giresunspor'un Bolu kampı sürüyor
        Bolu'da dezavantajlı çocuklar gönüllerince eğlendi
        Bolu'da dezavantajlı çocuklar gönüllerince eğlendi