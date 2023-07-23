Volkan Demirel: Bu sezon en büyük hedefimiz; depremzedelere umut olmak

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) DÜZCE'de Topuk yaylasında kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon en büyük hedeflerinin Hatay halkına ve depremzedelere umut olmak olduğunu vurgulayarak, "Biz bunun için bu yıl sahada olacağız. Bizim bu yılki başarımız Hatay halkına umut olmak. Bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarmak istiyoruz" dedi.

Hatayspor, Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor. Hataysporlu oyuncular, teknik direktör Volkan Demirel nezaretinde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenleyen Volkan Demirel, transfer listelerinde bulunan 15-16 oyuncudan 10 tanesi ile anlaştıklarını belirterek, "Oyuncularımızı rahat bir şekilde sakatlanmadan yeni sezona hazırlıyoruz. İnşallah kafamızdaki plana ve projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar. Kafamızdaki transferleri hemen hemen yaptık. 15-16 kişilik oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 oyuncu ile anlaştık. Geriye 5-6 oyuncu kaldı. Üçü ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç yabancı veya en az iki yabancı ve bir Türk oyuncu ile transfer sezonunu kapatacağız" diye konuştu.

"HATAY'A UMUT OLMAK İSTİYORUZ"

Futbolcuların ilk zamanlarda deprem felaketi yaşayan bir kente gelmek için çekincelerinin olduğunu ifade eden Demirel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Benimle birlikte beş kişilik ekibimiz var ve izledikten sonra iletişime geçiyoruz. Sosyal medya günümüzde çok faal durumda. Sosyal medyadan bizzat kendim oyunculara ulaşıyorum. Hatayspor ve Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Futbolcuları bulurken kişilik analizi de yapıyorum. Çünkü bulunduğumuz ortam bunu gerektiriyor. Futbolcuların karakter ve kişilik analizi de benim için önemli. Seçtiğimiz oyuncular Hatay'ın durumunu bilerek, konumunu bilerek buraya geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize Mersin Stadyumu'nu açtılar. Orada bizim için yapılan bir tesis var iki tane saha yapılıyor. Yaklaşık iki ay sonra sahalar bitince Mersin'de konumlanacağız. Mersin halkı ile birlikte Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız. Benim en büyük hedefim; Hatay halkına, depremzedelere umut olmak. Biz bunun için bu yıl sahada olacağız. Bizim bu yılki başarımız Hatay halkına umut olmak. Bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Buraya geldiğimizde topumuz yoktu. Bir arabanın bagajında toplar son anda geldi. Yokluktan var ettik. Evimizi inşa etmeye çalışıyoruz ve ayağa kaldırdık. Geçirdiğimiz günler kolay günler değil. Ama hayat artık devam ediyor. Bazı kesimler bize 'depremden sonra oynayabilirsiniz' demişti ama biz depremden sonra oynayamazdık. Ben futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. 5-6 tane futbolcum enkazda kaldı. Lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum. Morgda cenaze teslim alıyordum."

"GENÇ BİR KADRO KURDUK"

Genç bir kadro kurduklarını dile getiren Demirel, "Oyuncularımızın hepsi 28 yaş altı. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Transferlerimden ayrıca performans alarak gelecekte Hatayspor'a katkı vermelerini istiyorum. Performans olarak katkı verirlerse, Hatayspor'a gelecek sezonlarda da katkı sağlayacaklar. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Karma bir takımla Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Volkan Demirel'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-23 15:29:12