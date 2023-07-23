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        Bolu'da iki kardeşin marketteki komik anları kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:41
        Bolu'da iki kardeşin marketteki komik anları kamerada

        Oğuzhan EKE/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir markette 7 ve 2,5 yaşındaki iki kardeşin komik anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kardeşlerden büyük olanın yumurta kolisinin üzerine düşmesi ve çok sayıda yumurtanın karılmasının ardından küçük kardeşi de olayı oyun zannederek yumurta kolisine oturması yer aldı.

        Bolu´da, bir markette anneleriyle alışverişe giden 7 ve 2,5 yaşındaki kardeşlerden büyük olanı, dengesini kaybederek yumurta kolisinin üzerine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden anne ve market görevlisi, kaldırdıktan sonra kırılan yumurtaları kontrol etti. Bu sırada ağabeyinin oyun yaptığını düşünen kardeşi de yerde bulunan diğer yumurta kolisinin üzerine oturdu. Anne ve market görevlisi hızla çocuğu yumurtaların üzerinden kaldırdı. Market görevlisi yaşananlara gülerken, birkaç yumurtanın kırıldığı koliyi satın alan anne, daha sonra çocuklarıyla marketten ayrıldı. Baba Ömer Çayır, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

        2023-07-23 19:40:09

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