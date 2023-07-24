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        Pendikspor hazırlık maçında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:26
        Pendikspor hazırlık maçında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 yendi.

        Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, takımların yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü saha kenarından oyuncularını sık sık uyardı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Isınma hareketlerinden görüntü

        -Seramaniden görüntü

        -Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan görüntü

        -Maçtan görüntüler

        Dosya adı:blpendikspor-manisafk

        DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-24 21:25:34

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