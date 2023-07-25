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        Bolu'da yolcu otobüsü yol kenarındaki araziye girdi: 14 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 08:39
        Bolu'da yolcu otobüsü yol kenarındaki araziye girdi: 14 yaralı

        Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki araziye girip devrilmeden metrelerce giden yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunun Yunuslar köyü mevkinde meydana geldi. Gerede yönünden Karabük istikametine giden Özgür Savaş idaresindeki 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu araziye girerek metrelerce ilerledi. Devrilmeden ilerleyen otobüs yaklaşık 100 metre sonra bağlantı yolunda durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında otobüste bulunan 25 yolcu büyük korku yaşadı.Kazada yaralanan 14 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA

        2023-07-25 08:38:58

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