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        Altın madalyalı milli sporcu Merve Nur Eroğlu memleketi Bolu'da çiçeklerle karşılandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:24
        Altın madalyalı milli sporcu Merve Nur Eroğlu memleketi Bolu'da çiçeklerle karşılandı

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) ÇEKYA´da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu Merve Nur Eroğlu, memleketi Bolu´da çiçeklerle karşılandı.

        Eroğlu, "Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

        Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye´yi kadınlar klasik yay kategorisinde temsil eden Merve Nur Eroğlu, altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları´na katılma hakkı elde etti. Başarılı milli sporcu memleketi Bolu´da Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Güler, milli sporcuya temsili madalya takarak birlikte pasta kestiler.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, milli sporcunun Paris 2024 Paralimpik Oyunları´na katılma hakkı elde ettiğini belirterek, "Merve Nur´un madalya ile döneceğinden eminim. Merve Nur´a güveniyoruz ve yolu açık olsun. Çok güzel başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecek. İstiklal Marşımızı bütün dünyanın önünde gururla okutturacak, bayrağımızı göndere çekecek. Bütün Bolu ve bütün Türkiye Merve Nur ile gurur duymuş olacak" diye konuştu.

        Milli sporcu Merve Nur Eroğlu, 2016 yılında paralimpik oyunlarına gittiğini ifade ederek, "Orada ilk defa yarıştığım için çok heyecanlanmıştım. Oradan derece yapamadan döndüm. 2016 yılından bu yana paralimpik oyunlarına gidip ülkemi temsil etmek istedim. Orada bayrağımı dalgalandırmak istemiştim. 2021 yılında Tokyo´ya gidemedim, olmadı. Çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettim. Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Emrullah Güler´in konuşması

        -Güler´in milli sporcuya madalya takması

        -Merve Nur Eroğlu´nun konuşması

        -Pasta kesilmesiDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-25 15:23:35

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