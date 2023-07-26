Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi (2)

'BU TAMAMEN BAY KEMAL'İN KARARI'

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararı DHA muhabirine değerlendirdi. İhraç haberini aldığını ve bunu beklediğini belirten Özcan, kararın hukuk dışı olduğunu söyledi. Özcan, "Dün öğleden sonra neyle suçlandığımla ilgili belgeler bize ulaştı. Orada diyor ki 7 gün içinde savunmanızı yapın, diyor. Daha bugün birinci gün karar vermişler. Avukat ek süre istemiş ama kabul edilmemiş. Hukuk dışı bir karar bu. Sonuçta usulen aykırı olan bu kararı yargıya taşıyacağım. Bu tamamen `Bay Kemal´in kararı. Yüksek Disiplin Kurulu´nu kendi seçtirdi anahtar liste ile. Erdoğan´ı tek adam olmakla suçluyor, asıl kendisi tek adam. CHP içindeki yasama, yürütme ve yargı hepsi bunun elinde" dedi.

'TEK ADAM OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞ OLDU'

Parti içinde kalan son Atatürkçülerden birisinin kendisi olduğunu belirten Özcan, "Bay Kemal´e hayırlı olsun. Şimdilik sevinsinler. Ama Atatürk´ün partisi, beni bugün ihraç edenlere ve ettirenlere tarih önünde hesap soracak. Bu kararı bekliyordum. FETÖ ile Sorosçularla, 10 Aralıkçılarla, terör sevicilerle el ele, kol kola yürüyen bir genel başkanın seçtiği Yüksek Disiplin Kurulu´ndan hukuki bir karar beklemiyordum. Tek adam olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Son kalan Atatürkçülerden bir tanesi bendim. Beni de göndererek partiyi kendince temizlemiş oldu. Kararı yargıya taşıyıp itiraz edeceğim. Hayırlısı olsun" diye konuştu. (DHA)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-07-26 15:26:16