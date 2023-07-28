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        Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:59
        Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale (2)

        VALİ KILIÇ, YANGIN BÖLGESİNDE

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.(DHA)

        MUTLU YUCA/BOLU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Mutlu YUCA

        2023-07-28 11:58:41

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