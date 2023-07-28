Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale (3)

YANGIN 7 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor. (DHA)

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Mutlu YUCA

2023-07-28 15:53:14