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        Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:57
        Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da, kavşakta yol vermeme tartışması nedeniyle taksiciyle motosikletlinin kavgası, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Tarafları, çevredekiler müdahale ederek ayırdı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli Davut E. ile ismi öğrenilemeyen taksi şoförü arasında, kavşakta yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Taksi sürücüsü aracından inerek, motosikletliye yumruk attı. Motosikletli de aynı şekilde karşılık verdi. Tekme tokat birbirine giren tarafları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga kameraya yansırken, iki sürücü bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-29 11:56:54

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