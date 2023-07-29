Bolu'daki orman yangını 3'üncü günde kontrol altına alındı (2)
YANGIN, 68 SONRA KONTROL ALTINDA
Bolu'nun Göynük ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. (DHA)
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK
2023-07-29 13:25:54