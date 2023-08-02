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        Köye inen yavru ayıyı kovalamak için dakikalarca uğraştılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:24
        Köye inen yavru ayıyı kovalamak için dakikalarca uğraştılar

        Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU´nun Mengen ilçesinde köye inen yavru ayı vatandaşları endişelendirdi. Kapılarının önünde karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırabilmek isteyen köylülerin görüntü çektikleri sırada birbirleriyle diyalogları güldürdü.

        Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyünde araçlarıyla evlerine gitmek isteyen köylüler yolun kenarında yavru ayı ile karşılaştı. Evlerinin dibine kadar gelen yavru ayıyı gören köylüler korku yaşadı. Vatandaşlardan biri bir yandan cep telefonu ile görüntü çekerken, diğer yandan ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Köylünün bu sırada söylediği "Koca oğlan hadi evine. Bu niye gitmiyor. İnsandan kaçmıyor" sözleri çevredekileri güldürdü. Bu sırada bir başka köylü ise ayının alınması için İl Tarım Müdürlüğünü aramalarını ve anne ayının gelmesi halinde sıkıntı yaşanabileceği konusundaki endişesini dile getirdi. 

        Dakikalarca ayının evlerinin kapısının önünden uzaklaşmasını bekleyen köylüler, yakınlarını arayarak, "Kapımızda ayı var gitmiyor. Ne yapacağız biz bunu. Valla gitmiyor oturdu eriklerin altına" diyerek yardım istedi. Köylüler, ayının uzaklaşmasının ardından evlerine girdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Yurdaer ÖZTÜRK

        2023-08-02 21:23:57

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