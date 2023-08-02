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        Otoyolda yanan otomobil küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:46
        Otoyolda yanan otomobil küle döndü

        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU´da Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Afşar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Oğuz B. yönetimindeki otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Otomobilini emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-02 21:45:57

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