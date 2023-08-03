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        Devrilen traktörün altında kalan sürücünün 2,5 yaşındaki kızı öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:29
        Devrilen traktörün altında kalan sürücünün 2,5 yaşındaki kızı öldü

        Mutlu YUCA / GÖYNÜK, (Bolu), (DHA)BOLU'da, Gökhan Gürsel'in kullandığı ve engebeli arazide devrilen taş yüklü traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı 81 FK 298 plakalı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi. Kazayı görenler, sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel'in yardımına koştu. Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Merve Nur Gürsel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Gökhan Gürsel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Mutlu YUCA

        2023-08-03 13:28:01

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