Bolu'da sıcaklık 37 dereceye çıktı, çocuklar süs havuzuna girdi
Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)-BOLU'da 37 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olan süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, çocuklar Bolu Belediyesi binası önündeki süs havuzuna girdi. Uyarı levhalarına aldırmadan havuza girip, serinlemeye çalışan çocuklar, bir süre oyun oynadı. Pantolonları ile havuzda yüzen çocuklar, uyarılar sonra çıkıp, bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Oğuzhan EKE
2023-08-06 16:24:04