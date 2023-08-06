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        Bolu'da sıcaklık 37 dereceye çıktı, çocuklar süs havuzuna girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:25
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        Bolu'da sıcaklık 37 dereceye çıktı, çocuklar süs havuzuna girdi
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        Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)-BOLU'da 37 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olan süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.

        Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, çocuklar Bolu Belediyesi binası önündeki süs havuzuna girdi. Uyarı levhalarına aldırmadan havuza girip, serinlemeye çalışan çocuklar, bir süre oyun oynadı. Pantolonları ile havuzda yüzen çocuklar, uyarılar sonra çıkıp, bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Oğuzhan EKE

        2023-08-06 16:24:04

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