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        FABRİKADA TRAFO PATLADI, ÜRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 00:55
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        FABRİKADA TRAFO PATLADI, ÜRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
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        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da fırın ve pişirici cihazlar üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan trafoda patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada üretime bir gün ara verildi.

        Yukarısoku Mahallesi'nde fırın ve pişirici cihazlar üreten fabrikasının bahçesinde bulunan trafoda sebebi henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Kabloların yanmaya başlamasının ardından trafodan dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki patlama nedeniyle fabrikadaki elektrikler tamamen kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Elektrik kesintisi nedeniyle üretime bir gün ara verildi ve işçiler de bir günlük izne çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Yanan trafodan görüntüDHA-Gündem Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-08 00:54:44

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