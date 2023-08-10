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        Özel üniversite öğrencisi ve teyzesi ayakkabı hırsızlığından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:03
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        Özel üniversite öğrencisi ve teyzesi ayakkabı hırsızlığından gözaltına alındı
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        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da girdikleri apartmanda ayakkabı çalan Bahar Ç. ile teyzesi Türkan Ç. gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden Bahar Ç.´nin özel bir üniversite okuduğu ve `Kleptomani´ rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

        Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi 4510 Sokak´taki Cebeci Apartmanı´nda meydana geldi. İki kadın önceden keşif yaptıkları apartmanın giriş kapısının şifresini öğrenip, içeri girdi. Şüpheliler, katları tek tek gezip, kapıların önündeki ayakkabıları çantalarına koyarak binadan çıktı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Binada oturanların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahar Ç. ve teyzesi Türkan Ç.´yi gözaltına aldı. Teyze ve yeğeni emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Bahar Ç.´nin özel üniversitede okuduğu ve `Kleptomani´ rahatsızlığı olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-10 18:02:15

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