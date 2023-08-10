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        Yabancı uyruklu aileyi 450 bin TL dolandıran şüphelilere polis operasyonu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:10
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        Yabancı uyruklu aileyi 450 bin TL dolandıran şüphelilere polis operasyonu
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        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU´da kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu üç şüpheli, kentte yaşayan yabancı uyruklu aileyi "Türkiye´ye kaçak yollarla altın ve döviz sokmuşsunuz" yalanıyla yaklaşık 450 bin TL dolandırdı. Ailenin şikayeti üzerine Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara´da düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.

        Bolu´da yabancı uyruklu üç şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak kentte yaşayan yabancı uyruklu aileyi telefonla arayarak "Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi" diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların yalanına inanan aile, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldıkları anlayan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri Salahaddin A., Mustafa H. ve Salih Muhammed A.´nın Ankara´da olduklarını tespit etti. Polis ekiplerinin Ankara´nın Polatlı ilçesinde düzenlendiği operasyonla 3 dolandırıcı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-10 20:09:11

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