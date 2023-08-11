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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:16
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi düştü. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar indi. Sürücüler rampa ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Oğuzhan EKE

        2023-08-11 12:15:41

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