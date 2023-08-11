Şoför değişimi için TIR´dan indi, kamyonet çarptı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da, otoyolda şoför değişimi için TIR´dan inen Oktay Çakıroğlu (46), kamyonetin çapması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan kamyonet sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu´nun Gerede ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 07 AKT 071 plakalı TIR´ın sürücüsü Hasan E., şoför değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü koltuğuna geçmek için TIR´dan inen Oktay Çakıroğlu´na, aynı yöne giden Volkan K.'nin kullandığı 34 FUK 953 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Çakıroğlu yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.
Volkan K., Anadolu Otoyolu´nun Elmalık mevkisinde polis ekipleri tarafından aracı durdurulup, gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA
2023-08-11 16:00:21