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        Şoför değişimi için TIR´dan indi, kamyonet çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:01
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        Şoför değişimi için TIR´dan indi, kamyonet çarptı
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        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da, otoyolda şoför değişimi için TIR´dan inen Oktay Çakıroğlu (46), kamyonetin çapması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan kamyonet sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu´nun Gerede ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 07 AKT 071 plakalı TIR´ın sürücüsü Hasan E., şoför değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü koltuğuna geçmek için TIR´dan inen Oktay Çakıroğlu´na, aynı yöne giden Volkan K.'nin kullandığı 34 FUK 953 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Çakıroğlu yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

        Volkan K., Anadolu Otoyolu´nun Elmalık mevkisinde polis ekipleri tarafından aracı durdurulup, gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-11 16:00:21

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