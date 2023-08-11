Boluspor - Adanaspor: 0-2

Mutlu YUCA / BOLU, (DHA)-
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuzhan Kağan Çalışır, Ali Uğurtan Demirtaş
BOLUSPOR: Çağlar Hakan, Posmac, Onur, Ercan, Oğuz (Dk. 66 Kubilay), Diarra (Dk. 89 Atalay), Şeref (Dk. 65 Camara), Arda (Dk. 66 Berk), Furkan (Dk. 84 Oko), Bettaieb
ADANASPOR: Ahmet Ferhat, Fatih, Evren, Hüseyin (Dk. 52 İbrahim), Hakkı, Kubilay (Dk. 79 Mutlu) , Ayuk (Dk. 79 Devran), Tetteh (Dk. 59 Champness), Serhat, Metehan
GOLLER: Dk. 81 Metehan, Dk. 88 Champness (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Posmac, Ercan (Boluspor), Kubilay, Hakkı, Serhat, Devran (Adanaspor)
1´inci Lig'de yeni sezonunun açılış maçında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Adanaspor´a 2-0 mağlup oldu.
12´nci dakikada Hüseyin´in kullandığı serbest vuruşta kale önündeki Metehan´ın kafayla vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
17´nci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde yükselen Ferhat´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
36´ncı dakikada Hüseyin´in uzak mesafeden çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.
47´nci dakikada Ercan´ın ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten dışarı çıktı.
81'inci dakikada kafalardan seken topla kale önünde buluşan Metehan´ın çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
88'inci dakikada topla ilerleyen Champness, kalenin solundan çektiği çektiği şutla takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Karşılaşma Adanaspor´un 2-0´lık galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA
2023-08-11 23:26:01