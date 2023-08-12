AK Parti'li Zengin: Askeri yargının kaldırılmış olması, yargı bütünlüğü açısından olumlu bir girişim

Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) AK Parti ile kaldırıldığını belirterek, "Bunların kaldırılmış olması önemli bir gelişmedir. Yine en son anayasa değişikliğiyle askeri yargının kaldırılmış olması, yargı bütünlüğü açısından olumlu bir girişimdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, Bolu´da `Şehir Buluşmaları´ programına katıldı. Programda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile parti yöneticileri de yar aldı. Programda konuşan Zengin, "Çok önemli reformlar yaptık. AK Parti, bir reform hareketidir aynı zamanda. Bu konuda attığımız adımların her birisinin demokrasiye önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. İnsan hakları konusunda özellikle biliyorsunuz, işkenceye sıfır tolerans. Bugün artık işkence Türkiye'nin gündeminden kalkmıştır. AK Parti hükümetleri zamanında olmuştur. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu alanda attığımız adımlardan bir diğeri de insan hakları konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Bunlardan en önemlisi ve bazı örnekleri şu şekildedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kolluğun Gözetimi Kurulu tarafından insan hakları konusunda ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda kurumsal çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

'DGM'LERDE ÇOCUKLAR YARGILANIYORDU BİR DÖNEMDE'

Askeri yargının AK Parti hükümetiyle kaldırıldığını belirten Zengin, "Bunların da demokrasimize önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Yine çocuk hakları konusunda önemli adımlar atılmıştır ülkemizde. Çocuk haklarıyla ilgili rehabilite edici düzenlemeler, anayasanın onuncu maddesinde mesela pozitif ayrımcılıkla ilgili olarak kadın, çocuk, engelli, şehit, gazi yakınları, başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerine öncelik tanınması anayasal olarak da anayasal düzenine oturtulmuş oldu. Bunlar önemli gelişmelerdir. DGM'nin kaldırılmış olması mesela çok önemli bir gelişmedir ki, DGM'lerde çocuklar yargılanıyordu bir dönemde. Bunların kaldırılmış olması önemli bir gelişmedir. Yine en son anayasa değişikliğiyle askeri yargının kaldırılmış olması, yargı bütünlüğü açısından olumlu bir girişimdir" diye konuştu.

'VURGULANMASI GEREKEN ADIM BİREYSEL BAŞVURUDUR'

Zengin, insan hakları noktasında bireysel başvuruların önemine değinerek, "Atılan bu adımları saymakla bitmez. Bundan sonra da atılacak adımlar vardır. Demokrasimiz gelişerek, büyüyerek yine güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden bir tanesi olacaktır. Tabii bu arada en önemli gelişmelerden bir tanesi, onun özellikle altını çizmek isterim, bireysel başvurudur. İnsan hakları konusunda belki de özellikle üstünün vurgulanması gereken adım, bireysel başvurudur. Zira teknik olarak şöyle ifade edeyim. Bireysel başvuruyla siz bir bireye anayasada yer alan hakkının ihlal edin yani anayasa ihlali iddiasını bireye tanıyorsunuz. Bu hakkı tanıyorsunuz. Bu hak teknik kabaca söyleyelim. Cumhurbaşkanı ve parlamentoya ait iken anayasaya aykırılık iddiasında bulunma. Biz bunu her bir bireye, her bir vatandaşımıza hak olarak tanıdık. Bu insan konusunda en önemli devrimlerden bir tanesidir ve AK Parti hükümetleri zamanında gerçekleşmiştir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Oğuzhan EKE

2023-08-12 15:57:35