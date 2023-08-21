Bolu'da, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak makaron ele geçirildi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon TL olan 7 milyon boş makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisindeki kontrol noktasında şüpheli TIR'ı durdurup, arama yaptı. M.K. (24) yönetimindeki TIR'ın dorsesinde, piyasa değeri 7 milyon TL olan 700 koli içerisinde, 7 milyon boş makaron sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-08-21 13:39:22