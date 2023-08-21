Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon TL olan 7 milyon boş makaron sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisindeki kontrol noktasında şüpheli TIR'ı durdurup, arama yaptı. M.K. (24) yönetimindeki TIR'ın dorsesinde, piyasa değeri 7 milyon TL olan 700 koli içerisinde, 7 milyon boş makaron sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-08-21 13:39:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?

        Benzer Haberler

        Bolu'da sertifikalı tohum ekilen 32 bin dönüm alanda yüksek verim elde edil...
        Bolu'da sertifikalı tohum ekilen 32 bin dönüm alanda yüksek verim elde edil...
        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu
        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu
        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi
        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi
        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı