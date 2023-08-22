Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Borç- alacak nedeniyle darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borç- alacak nedeniyle darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da İsmail Çetin, borçalacak nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü. 

        Olay, saat 22.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borçalacak nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin´i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin´i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

        Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin´in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-08-22 01:04:45

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması!
        Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması!
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'da bir köyün 3 farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi
        Bolu'da bir köyün 3 farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi
        Bolu'da çıkan yangında samanlığın bir bölümü yandı
        Bolu'da çıkan yangında samanlığın bir bölümü yandı
        Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi
        Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi
        Bolu'da, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak makaron ele geçirildi
        Bolu'da, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak makaron ele geçirildi
        Bolu'da sertifikalı tohum ekilen 32 bin dönüm alanda yüksek verim elde edil...
        Bolu'da sertifikalı tohum ekilen 32 bin dönüm alanda yüksek verim elde edil...
        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı