Borç- alacak nedeniyle darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü

Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da İsmail Çetin, borçalacak nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borçalacak nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin´i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin´i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin´in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-08-22 01:04:45