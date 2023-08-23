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        Önünü kestiği husumetlisini otomobille üzerinden geçerek öldüren şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:09
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        Önünü kestiği husumetlisini otomobille üzerinden geçerek öldüren şüpheli yakalandı
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        Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, aralarındaki husumet nedeniyle aracının önünü kestiği İsmail Çetin'i (62) otomobille başının üzerinden geçerek öldüren ve kaçan İrfan B. (70), jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Sultan köyü mevkisinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen İsmail Çetin ve İrfan B., gece saatlerinde köyde karşılaştı. İrfan B., Çetin´in aracının önünü keserken, ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İrfan B., aracına binip uzaklaşmak isteyen Çetin'i otomobiline çarpıp düşürerek, başının üzerinden geçerek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. İsmail Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.

        YAKALANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfan B.'yi akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkisinde eşi A.S. ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-08-23 01:07:21

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