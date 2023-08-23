Husumetlisini otomobille ezerek öldüren şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜKMutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, husumetli olduğu İsmail Çetin'i (62), otomobille ezerek öldüren İrfan Başkalaycı (70) ile olay sırasında yanında olan eşi A.B. adliyeye sevk edildi. Başkalaycı'nın ifadesinde, "Köyde karşılaştık. Aracından indi, elinde bıçak vardı. Bana saldıracağını düşündüm ve arabayı üzerine sürdüm. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Olay, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultan köyünde meydana geldi. Uzun yıllardır, aralarında husumet olduğu öğrenilen İsmail Çetin ve İrfan Başkalaycı, otomobilleriyle seyir halindeyken köyde karşılaştı. Araçlarını durduran taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İrfan Başkalaycı, otomobilini, aracından inip kendisine doğru gelen İsmail Çetin´in üzerine sürdü. Başkalaycı, otomobiliyle Çetin´e çarpıp yere düşürdükten sonra, başının üzerinden geçip öldürdükten sonra kaçtı. Olay sırasında İsmail Çetin´in 3 yaşındaki torununun da yanında olduğu öğrenildi.

İsmail Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. Çetin´in cenazesi dün Sultan köyünde ikindi namazının ardından toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfan Başkalaycı´yı dün akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkisinde eşi A.B. ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yakalayıp, gözaltına aldı. Başkalaycı ile olay sırasında ve sonrasında yanında olan eşi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İrfan Başkalaycı´nın ifadesinde, "Aramızda husumet vardı. Köyde karşılaştık. Aracından indi, elinde bıçak vardı. Bana saldıracağını düşündüm ve arabayı üzerine sürdüm. Öldürme kastım yoktu." dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-08-23 12:16:43