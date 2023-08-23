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        Bolu'da, bu yıl orman yangınlarında 150 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:20 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:21
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        Bolu'da, bu yıl orman yangınlarında 150 hektar alan zarar gördü
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        Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, son 94 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, kentte bu yıl 20 orman yangını çıktı. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yanan alanlarda inceleme yaparak, "Ağustos ayı içerisinde 11 olmak üzere bu yıl Bolu'da meydana gelen 20 orman yangınında ilk belirlemelere göre 150 hektarlık alan zarar gördü" dedi.

        Kentte, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Göynük ve Mudurnu ilçelerindeki ormanlarda, 11'i ağustos ayında olmak üzere toplam 20 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan toplam 150 hektar alan zarar gördü. İl Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü mevkisinde, 6 gün önce orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Şentürk, kentte farklı noktalarda bu yıl 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz yıla oranla ağustos ayında 9 derecelik bir hava sıcaklığı artışı yaşandı. Bu da orman yangını riskini tetikliyor. Bolu'daki ormanların yüzde 40'ı yangınlara karşı ikinci derece hassas bölgede. Bu yıl toplam 20 orman yangını meydana geldi. Sadece ağustos ayı içerisinde 11 yangın meydana geldi. 11 yangının 5 tanesi yıldırım kaynaklı, 2 tanesi elektrik hatlarından, 1 tane ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelirken, 3 tanesinin nedeni belirlenemedi. Şu an ilk yaptığımız tespitlere göre yaklaşık olarak 150 hektarlık alan zarar gördü. Bunun tam tespitini arazi çalışmaları bittikten sonra yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Mutlu YUCA

        2023-08-23 16:19:02

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