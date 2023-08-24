Bolu'da köy turnuvası maçında kavga çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU´da, 48 köyün katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri arasında oynanan maçta, sahada 2 takımın oyuncuları kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya tribünden atlayan taraftarlar da katılırken, saha dışında da devam eden kavga polisin ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 48 köyün katıldığı futbol turnuvası 5 gün önce başladı. Elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağı turnuvada dün akşam, Karaçayır Mahallesi´nde bulunan futbol sahasında Yenicepınar ve Kuzören köyleri karşı karşıya geldi. Yenicepınar maçı 2-1 önde sürdürdüğü sırada, bir pozisyon sonrası 2 takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Kavgaya tribünden sahaya atlayan taraftarlar da katıldı. Polisin ve diğer taraftarların araya girmesiyle saha içindeki kavga sonlandırıldı. Kavga saha dışında da devam etti. Maçı izlemeye gelen 2 köyün sakinleri birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir taraftar, otomobilin üzerine çıkıp kavga eden grubun arasına yüz üstü atladı. Kavga, polisin ve diğer vatandaşların müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saha içindeki kavga

-Saha dışındaki kavga

-Taraftarın otomobilin üzerinden kavga eden gruba atlamasıDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-08-24 12:19:51