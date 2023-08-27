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        Boluspor-Şanlıurfaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:51
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        Boluspor-Şanlıurfaspor: 1-1
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        Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA) -

        STAT: Atatürk

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba Oulare, Posmac (Dk. 64 Camara), Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Berk Yıldız (Dk. 75 Cenk Alkılıç), Landel (Dk. 76 Kayamba), Oğuz Kaan (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Diarra, Furkan Demir (Dk. 64 Hakan Bilgiç), Bettaieb

        ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, N´Diaye, Barış Gök, Toure (Dk. 46 Barış Ekinçiyar), Abdullah Aydın (Dk. 70 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 84 Donsah), Thill (Dk. 90+3 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 84 Mato), Ardaiz

        GOLLER: Dk. 7 Landel (Boluspor) - Dk. 49 Ardaiz (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Thill, N´Diaye, Cumali Bişi, Barış Gök (Şanlıurfaspor)

        1´inci Lig'in 3'üncü hafta maçında Boluspor-Şanlıurfaspor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.

        7´nci dakikada Boluspor öne geçti. Gelişen Boluspor atağında Furkan´ın sol kanattan ortasına Landel´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        20´nci dakikada Boluspor´un kullandığı kornerde Onur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

        49´uncu dakikada Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında kaleciden dönen topu Ardaiz tamamladı: 1-1.

        61´inci dakikada Boluspor savunmasının elle müdahalesi sonucu Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ardaiz´in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.

        79´uncu dakikada Şanlıurfaspor atağında Seyit´in şutunu Boluspor savunması oluşan karambolde çizgiden çıkardı.

        DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

        2023-08-27 21:49:16

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