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        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:38
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        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti
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        Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Caddede marşlar eşliğinde yürüyen komandolar, kalabalıktan alkış aldı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark'ta başladı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından sahnelenen halk oyunları ve karate gösterisi ilgiyle izlendi. Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar dolayısıyla 2 tane 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların geçişi, ilgi gördü. İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları arasında yürüyen komandolar, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında katılımcılar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

        2023-08-30 12:36:28

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