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        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:02
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        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı
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        Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´da, Umutcan Ç., (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.´yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

        2023-08-31 10:00:22

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