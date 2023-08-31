Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 5 şüpheli adliyede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 5 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU'da, silahlı kavgada kardeşler Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) ile olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç'u (50) tabancayla vurarak yaralayıp kaçan İsa G., yakalandı. İsa G. ile kaçışında yardım ettiği iddia edilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, salı günü, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak'ta meydana geldi. İsa G., sokakta, bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İsa G., yanındaki tabancayla 2 kardeşe 7 el ateş etti. Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç´un da bacağına mermi isabet etti. İsa G. kaçarken, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Karnından vurulan Yunus Emre Aytar'ın durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

        5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İsa G.'yi Dörtdivan ilçesinde saklandığı evde yakaladı. İsa G. ve kaçış sürecinde ona yardım ettiği iddia edilen O.A., M.E.K., F.K. ve A.B.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

        2023-08-31 12:07:42

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Dedelerinin Balkanlar'da başlattığı dondurmacılık serüvenini yarım asırdır...
        Dedelerinin Balkanlar'da başlattığı dondurmacılık serüvenini yarım asırdır...
        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı
        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı
        Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı
        Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı
        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti
        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti
        Önceki gün gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi ve yoldan geçen kuryeyi taba...
        Önceki gün gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi ve yoldan geçen kuryeyi taba...
        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü