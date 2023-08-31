Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 5 şüpheli adliyede

Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU'da, silahlı kavgada kardeşler Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) ile olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç'u (50) tabancayla vurarak yaralayıp kaçan İsa G., yakalandı. İsa G. ile kaçışında yardım ettiği iddia edilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak'ta meydana geldi. İsa G., sokakta, bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İsa G., yanındaki tabancayla 2 kardeşe 7 el ateş etti. Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç´un da bacağına mermi isabet etti. İsa G. kaçarken, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Karnından vurulan Yunus Emre Aytar'ın durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İsa G.'yi Dörtdivan ilçesinde saklandığı evde yakaladı. İsa G. ve kaçış sürecinde ona yardım ettiği iddia edilen O.A., M.E.K., F.K. ve A.B.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-08-31 12:07:42