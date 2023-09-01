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        Otoyolda TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:23
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        Otoyolda TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)- BOLU´da Anadolu Otoyolunda önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Mehmet Altuntaş yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Mehmet Altuntaş yönetimindeki 34 UK 7284 plakalı kamyonet, önünde seyreden Emin Can Güzel idaresindeki 06 BC 8995 plakalı TIR' a arkadan çarptı. Altuntaş, ön kısmı hurdaya dönen kamyonette sıkıştı  İhbar üzerine, olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından kamyonet içerisinde sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralanan Mehmet Altuntaş, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Gerede Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-09-01 15:21:24

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