Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0
Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)STAT:Atatürk
HAKEMLER: Alparslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı
BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Olulare, Onur, Ercan, Landel, Diarra (Dk.70 Şeref), Oğuz, Berk (Dk.71 Cenk Ahmet), Bettaieb (Dk.84 Camara), Kayamba (Dk.84 Furkan)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erkam Reşmen, Bahadır, Arda, Muharrem, Orhan, Erkam Develi, Bardhi (Dk.83 Şahverdi), Innocent (Dk.90+3 Camara) Mara (Dk.64 Dembele), Melih (Dk.83 Ariyibi)
SARI KART: Ercan, Hakan (Boluspor) Bahadır, Erkam Develi, Ariyibi(Ankara Keçiörengücü)1´inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.16´ncı dakikada Bardhi´nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar kornere çeldi.
21´inci dakikada rakipten kaptığı topla ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb´in çektiği şut az farkla dışarı gitti.
62´nci dakikada Mara´nın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA
2023-09-02 21:13:41