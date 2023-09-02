Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:14 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Alparslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı

        BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Olulare, Onur, Ercan, Landel, Diarra (Dk.70 Şeref), Oğuz, Berk (Dk.71 Cenk Ahmet), Bettaieb (Dk.84 Camara), Kayamba (Dk.84 Furkan)

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erkam Reşmen, Bahadır, Arda, Muharrem, Orhan, Erkam Develi, Bardhi (Dk.83 Şahverdi), Innocent (Dk.90+3 Camara) Mara (Dk.64 Dembele), Melih (Dk.83 Ariyibi)

        SARI KART: Ercan, Hakan (Boluspor) Bahadır, Erkam Develi, Ariyibi(Ankara Keçiörengücü)1´inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.16´ncı dakikada Bardhi´nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar kornere çeldi. 

        21´inci dakikada rakipten kaptığı topla ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb´in çektiği şut az farkla dışarı gitti.

        62´nci dakikada Mara´nın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi. 

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.  DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-09-02 21:13:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bolu'da pazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto etti
        Bolu'da pazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto etti
        Bolu'ya sokak hayvanı bırakanlara 5 milyona kadar para cezası uygulanacak
        Bolu'ya sokak hayvanı bırakanlara 5 milyona kadar para cezası uygulanacak
        Bolu'da sağanak etkili oldu
        Bolu'da sağanak etkili oldu
        Bolu'da el freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı
        Bolu'da el freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı
        Bolu Belediyesi farklı illerden gelip kente köpek bırakanlara 1 ile 5 milyo...
        Bolu Belediyesi farklı illerden gelip kente köpek bırakanlara 1 ile 5 milyo...
        Bolu'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
        Bolu'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı