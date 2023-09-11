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        Yunus timinin motosikleti otomobile çarptı; 2 polis yaralı

         BOLU´dayayageçidinde yavaşlayan otomobile, arkadan gelen  yunus polislerinin kullandığı motosiklet çarptı. Savrulan motosikletteki 2 polis hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:09
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        Yunus timinin motosikleti otomobile çarptı; 2 polis yaralı
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        Kaza, öğle saatlerinde Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Yıldırım Yalçın, idaresindeki 14 AD 703 plakalı otomobil ile yaya geçidinde karşıya geçen yayaları görünce ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen polis memuru O.E.İ. idaresindeki motosiklet yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada  O.E.İ. ile diğer polis M.S. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polisler, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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