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        Bolu Barosu, kızılgeyikler için ihale iptal davası açtı

        BOLUBarosu,Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentte 14 kızılgeyiğin avlanması için çıktığı ihalenin iptaline ilişkin Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:49
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        Bolu Barosu, kızılgeyikler için ihale iptal davası açtı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu'da 14 kızılgeyiğin 408 bin TL bedelle avlanması için ihaleye çıktı. Bu yolla kızılgeyiklerin ücret karşılığı avlanmasına izin verilecek. Bu kapsamda Bolu'nun ilçeleri olan Kıbrıscık'ta 3 kızılgeyik için 120 bin TL, Mudurnu Sırçalı'daki 4 kızılgeyik için 104 bin TL, Seben'deki 4 kızılgeyik için 104 bin TL ve Seben Taşlıyayla'daki 3 kızılgeyik için 80 bin TL avlanma ücreti belirlendi. Kızılgeyik avına son başvuru tarihi ise 22 Eylül olarak açıklandı.

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