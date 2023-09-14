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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        BOLU´nunMengenilçesinde, minibüsle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Okan Ceylan (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:30
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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Mengen ilçesi Kıyaslar köyünde meydana geldi. Adem Yılmaz idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen Okan Ceylan idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Okan Ceylan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceylan´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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