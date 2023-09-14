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        Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        BOLU´dapolisekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ile yakalanan 2 şüphelinin verdiği ifadenin ardından, Diyarbakır ve İstanbul´da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:40
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        Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ö.Ç.(37) ve M.G.'nin (38) içinde bulunduğu araçta gizli bölümlere saklanmış 5 kilo 59 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklandı. Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda polis soruşturmayı genişletti. Ekipler, uyuşturucu organizasyonunun Diyarbakır sorumluları M.A.(39) ve S.E (27) ile İstanbul´da uyuşturucu maddeleri teslim alacak olan H.M.'yi (27) yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

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