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        Eşini öldürüp dereye atan kadına, `haksız tahrik´ indirimli 24 yıl hapis

        BOLU'nunGeredeilçesinde, eşi Metin Özalp´i (59) başına odunla vurarak öldürüp cesedini dereye atan Mürüvet Özalp (54), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:35
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        Eşini öldürüp dereye atan kadına, `haksız tahrik´ indirimli 24 yıl hapis
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        Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi Metin Özalp´in (59), 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulundu. Olayla ilgili Metin Özalp´in 25 yıllık eşi Mürüvet Özalp gözaltına alınıp, tutuklandı. Mürüvet Özalp, eşini çıkan tartışmada başına odunla vurup öldürdükten sonra, el arabasıyla taşıyıp dereye attığını itiraf etti. Özalp hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mürüvet Özalp hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Özalp, "Kocam beni sürekli döverdi. Beni başka kadınlarla aldatırdı. Olay günü sedirin altından çıkarttığı tabanca ile beni öldürmek istediğini söyledi. Ben de kendimi korumak için kafasına odunla vurup öldürdüm. Sonra da el arabasıyla taşıdığım cesedi dereye attım. Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum" dedi.

        Mahkemenin söz hakkı verdiği, Mürüvet Özalp'in üvey oğlu Celal Özalp, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mürüvet Özalp'in öz oğlu İbrahim Özalp ise "Annem suçlu değildir. Onun cezalandırılmasını istemiyorum" dedi.

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