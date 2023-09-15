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        Düşen gözlüğü almak için indiği derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında arkadaşı kahkaha attı

         BOLU'da,arkadaşınındereye düşen gözlüğünü almak için dereye inen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 22:00
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        Düşen gözlüğü almak için indiği derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında arkadaşı kahkaha attı
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         BOLU'da,arkadaşınındereye düşen gözlüğünü almak için dereye inen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.

        Olay, saat 20.45 sıralarında Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan Borazanlar Deresinde meydana geldi. M.S.K., arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye indi. Az miktarda suyun bulunduğu derede gözlüğü bulan M.S.K., yaklaşık üç metre yükseklikteki derenin duvarından yukarıya çıkamayınca mahsur kaldı. İtfaiyeyi arayan gençler, dereden çıkabilmek için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan genci kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında derede mahsur gencin arkadaşı kahkaha attı.

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