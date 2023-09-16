Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        3 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre, `iyi hal´ indirimli 6 yıl hapis

        BOLU'da,Anadolu Otoyolu'nda 3 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı kazada 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklu yargılanan otobüs şoförü Doğan Köstekli (29), iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre, `iyi hal´ indirimli 6 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da,Anadolu Otoyolu'nda 3 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı kazada 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklu yargılanan otobüs şoförü Doğan Köstekli (29), iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, geçen yıl 6 Kasım'da Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Doğan Köstekli yönetimindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait 37 yolcunun bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun Çakmak (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Doğan Köstekli, tutuklanarak cezaevine gönderdi.

        Doğan Köstekli hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Doğan Köstekli ile mağdurlar ve yakınları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Köstekli, olay günü otobüsünün sağ lastiğini patlaması sonrası kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ve sağlık ekiplerini bile ben aradım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek kendi savundu.

        Mahkeme heyeti, Doğan Köstekli´yi yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Köstekli'nin tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine de el konulmasına karar verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Düşen gözlüğü almak için indiği derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında ark...
        Düşen gözlüğü almak için indiği derede mahsur kaldı, kurtarma sırasında ark...
        Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek
        Bolu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek
        Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya girince mahsur kaldı
        Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya girince mahsur kaldı
        Bolu'da kuyuya düşen ayı 13 saat sonra kurtarıldı
        Bolu'da kuyuya düşen ayı 13 saat sonra kurtarıldı
        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu tedaviye alındı
        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu tedaviye alındı
        Evi ateşe veren kadın ve 3 yaşındaki kızı yaralandı
        Evi ateşe veren kadın ve 3 yaşındaki kızı yaralandı