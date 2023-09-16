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        Bolu'da orman yangını

        BOLU'nunGerede ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:50
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        Bolu'da orman yangını
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        BOLU'nunGerede ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

        Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası´nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.

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