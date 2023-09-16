Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da orman yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da orman yangını (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKANYARDIMCISIHAVADAN İNCELEMELERDE BULUNDU

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale için Sakarya, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Ankara'dan da takviye arazözler, iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Zeyneller Yaylası, Avşar Yaylası, Kazanlar Yaylası mevkisindeki devam eden yangına 14 helikopter, 24 arazöz, 4 iş makinesi, 3 su ikmal aracı, 17 ilk müdahale aracı ve 130 personelle müdahale sürdürülüyor. 

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de orman yangınının bulunduğu alanda helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Tiryaki, "Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak yangının ateşi söndürülmüş durumda. Bölgenin bir kısmında soğutma çalışmaları sürüyor. Hava araçları bölgeyi dövmeye devam ediyor" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Bolu'da orman yangını
        Bolu'da orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına a...
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına a...
        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor