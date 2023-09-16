Devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi

BOLU'da,uçuruma yuvarlanan odunyüklü traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi İsmail Kılınç (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Ağaççılar köyünde meydana geldi. Ormandan römorkuna yüklediği odunları köyüne getiren İsmail Kılınç yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Kılınç, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kıbrıs gazisi Kılınç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.