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        Bolu'daki orman yangını 22,5 saatte kontrol altında

        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün çıkan çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 22,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:55
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        Bolu'daki orman yangını 22,5 saatte kontrol altında
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        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün çıkan çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 22,5 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, dün saat 12.00 sıralarında Gerede Ankara kara yolunun Aktaş bölgesindeki Zeyneller, Avşar ve Kazalar yaylaları mevkisinde çıktı. Ormandan çıkan dumanları fark edenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan 14 helikopter, 24 arazöz, 4 iş makinesi, 3 su ikmal aracı, 17 ilk müdahale aracı ve 130 yangın söndürme personeli müdahale etti. Saat 10.30 sıralarında kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışması devam ediyor.

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